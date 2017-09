Sicilia: Di Maio a 'rivali', fate una sola lista

(ANSA) - SAN FILIPPO DEL MELA (MESSINA), 14 SET - "Faccio una proposta ai nostri rivali: correte ad armi pari con noi, presentate solo una lista come facciamo noi e non 400 candidati. Vediamo quanto valete correndo ad armi pari invece di fare grandi ammucchiate". Così Luigi Di Maio parlando a San Filippo del Mela (Me) di fronte a un centinaio di persone, tappa del tour elettorale nel messinese con il candidato governatore del M5s Giancarlo Cancelleri.