Noemi: sit-in studenti a Bari, hashtag 'ti amo da vivere'

(ANSA) - BARI, 14 SET - "Di fronte a tutto ciò non possiamo stare in silenzio": per questo gli studenti pugliesi aderenti ad alcune associazioni (Zona Franka e Rete della Conoscenza) hanno deciso di tenere sit-in in tutte le città della Puglia. A Bari si terrà oggi alle 18 in piazza Prefettura. "Chiameremo le istituzioni - annunciano - ad impegnarsi per politiche precise per invertire la rotta prima che sia troppo tardi." In contemporanea, nel pomeriggio, anche nelle altre città pugliesi ci saranno azioni organizzate dagli studenti in memoria di Noemi e di tutte le vittime di violenza di genere, unite dall'hashtag "ti amo da vivere", proprio perchè - sottolineano gli studenti in una nota - non si può morire amando, e non si uccide mai per amore. Si uccide perchè esistono ancora modelli relazionali di stampo patriarcale". "L'omicidio di Noemi avvenuto nel leccese - sottolineano in una nota - è solo l'ultimo di un elenco troppo folto di stupri e femminicidi che richiamano schemi di una feroce sopraffazione".