Scuola: per far auguri ad alunni sindaco scrive una favola

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA), 14 SET - Per far gli auguri di buon anno scolastico agli alunni di Santa Margherita, il sindaco ha donato loro una favola da lui scritta. E' intitolata "La città che aveva perso le parole", e fa riferimento all'importanza della lettura e alla bellezza dei libri. Protagonista è un bambino che giocando a pallone rompe un vetro e ritrova nella biblioteca abbandonata del paese le parole che erano scomparse. La favola è stampata sul retro di un volantino che è stato distribuito ai bambini di prima elementare. Il sindaco Paolo Donadoni ha voluto così valorizzare anche la biblioteca comunale: "Spero che questa iniziativa serva per far conoscere meglio la biblioteca cittadina e la faccia frequentare sempre di più". Donadoni è un avvocato con la passione per la scrittura di poesie e favole.