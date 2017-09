Pistola alla tempia, rapinatore bloccato grazie a app

(ANSA) - NUORO, 15 SET - Una donna è stata rapinata della sua auto a Nuoro da un malvivente che è stato poi individuato grazie all'applicazione attiva sul telefonino della donna. Era appena arrivata in via Lombardia a Nuoro per andare in piscina ma mentre stava parcheggiando il rapinatore le si è avvicinato e dopo averle puntato una pistola alla tempia l'ha fatta scendere dalla sua Renault con la quale subito dopo è fuggito. Grazie però al cellulare dimenticato dalla donna all'interno del veicolo, gli agenti della Polizia di Nuoro, sono riusciti a rintracciare l'auto ed a bloccare il rapinatore. La donna, infatti, ha chiamato il 113 ed ha comunicato che sulla vettura vi era il suo telefonino con l'app attiva "Trova il mio cellulare". Poco dopo il veicolo è stato quindi localizzato. (ANSA).