Carabinieri in divisa a vedere Juve gratis, due a processo

(ANSA) - TORINO, 15 SET - La passione per il calcio costò cara a due carabinieri che andarono a vedere la Juventus in divisa e non pagarono il biglietto: entrambi furono condannati per truffa a quattro mesi di reclusione, nel 2014, e adesso, a Torino, confidano nel processo d'appello, fissato per oggi. L'episodio è del 22 settembre 2013, quando all'allora Juventus Stadium i bianconeri incontrarono il Chievo. I due militari, all'epoca, erano comandanti di stazioni nel Torinese. Quel giorno non erano in servizio. L'indagine a loro carico cominciò perché i colleghi presenti allo stadio "si meravigliarono" - come si legge nella sentenza - nel vedere un'auto con i colori dell'Arma allontanarsi dalla zona mentre l'ordine era di convergere verso il settore ospiti. (ANSA).