Migranti: spostano vestiti, aggredisce operatori centro

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - Ha aggredito quattro operatori del centro di accoglienza nel quale si trovava perché gli avevano spostato i vestiti. I carabinieri della stazione di Qualiano (Napoli) hanno arrestato per violenza privata e lesioni aggravate un 33enne, già noto alle forze dell'ordine, di origini nigeriane e domiciliato in un hotel di Qualiano di cui è ospite nell'ambito di un progetto di accoglienza gestito da una cooperativa di Pozzuoli. Ha violentemente aggredito quattro operatori perché, senza il suo permesso, avevano spostato alcuni suoi vestiti chiusi in delle buste che lui aveva accantonato su un terrazzo andando però a occludere i canali di scarico dell'acqua piovana, secondo quanto hanno riferito i carabinieri. Agli operatori ha procurato traumi e contusioni multiple giudicate guaribili tra i 3 ed i 7 giorni. I carabinieri sono intervenuti in emergenza all'interno dell'hotel, bloccando l'uomo ed arrestandolo.(ANSA).