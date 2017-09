Libia: Mattarella, Italia sta facendo sua parte senza aiuti

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Dopo la chiusura di quella balcanica oggi "la rotta principale è quella dall'Africa. E' inevitabile rendersi conto che non possiamo consegnare le chiavi della Ue ai trafficanti: servono canali legali sostenibili. E l'Italia sta facendo la sua parte, senza nessun aiuto, cercando di governare in Libia il fenomeno". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Malta a un vertice di capi di Stato europei dedicato alla crisi dei migranti. "Stiamo cercando di farlo ma nessun Paese lo può fare in modo stabile e permanente", ha aggiunto.