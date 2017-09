(ANSA) - LONDRA, 15 SET - Uno scoppio e poi il fuggi-fuggi generale: Roberta Amuso si trovava nella stazione di Parsons Green al momento dell'esplosione che ha innescato il panico tra i passeggeri della metro. "Non ho sentito chiaramente l'esplosione, non ho avuto neppure il tempo di capire: sono stata investita da una massa di persone che si precipitavano fuori dal treno - il racconto della donna bergamasca, a Londra per lavoro -. Sono corsa anche io verso l'uscita. Chi inciampava e cadeva per terra veniva calpestato. Sono stati attimi di paura".