(ANSA) - IL CAIRO, 15 SET - I ministri degli Esteri egiziano Sameh Shoukry e italiano Angelino Alfano "hanno espresso il loro impegno a proseguire la cooperazione e il coordinamento per completare le indagini in corso sulla vicenda di Giulio Regeni". Lo rende noto il portavoce del ministero degli Esteri del Cairo Ahmed Abou Zeid riferendo dell'incontro tra i due ministri ieri a Londra, come riferisce l'agenzia Mena.