(ANSA) - MOSCA, 15 SET - Le nazioni garanti della tregua in Siria - Russia, Iran e Turchia - hanno annunciato l'accordo per l'attuazione di quattro 'zone cuscinetto' - o di 'de-escalation' - all'interno del Paese. Lo riporta la Tass. Le zone, recita un comunicato, non vogliono minare "la sovranità siriana". Il documento, stando a una fonte dell'agenzia, regola anche l'uso della forza nelle aree, l'istituzione dei check-point e le modalità di coordinamento.