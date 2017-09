(ANSA) - BERLINO, 15 SET - "Di base l'euro dovrebbe essere accessibile a tutti. E le condizioni devono essere rispettate. E così resta anche per il futuro". Lo ha detto Angela Merkel, rispondendo a una domanda sul discorso di Jean-Claude Juncker, molto criticato in Germania per le parole pronunciate sull'obiettivo di estendere l'eurozona a tutti. La cancelliera ha risposto a una domanda in proposito in un'intervista rilasciata alla televisione Sat 1. "Ci sono criteri molto chiari per entrare", ha aggiunto.