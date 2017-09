(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "condanna" il lancio dell'ultimo missile dalla Nord Corea, un'altra "palese violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza". Guterres, in una nota del portavoce, invita la leadership di Pyongyang a "evitare ulteriori test, rispettare le risoluzioni del Cds e lasciare lo spazio per esplorare la ripresa di un dialogo sulla denuclearizzazione". Il segretario generale "discutera' la situazione nella penisola con tutte le parti interessate a margine dei lavori dell'Assemblea Generale".