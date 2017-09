Italia-Egitto: a Roma nuovo ambasciatore,'momento storico'

(ANSA) - ROMA/IL CAIRO, 15 SET - "Questo è un momento storico". Così al suo arrivo all'aeroporto romano di Fiumicino il nuovo ambasciatore d'Egitto in Italia, Hisham Mohamed Moustafa Badr che nei prossimi giorni presenterà le sue credenziali proprio come ha fatto ieri il nuovo ambasciatore italiano al Cairo, Giampaolo Cantini. Alla vigilia della partenza per Roma il diplomatico egiziano ha dichiarato all'agenzia Mena che "Roma è un partner chiave dell'Egitto a livello politico, economico, di sicurezza e culturale". "L'invio dei due nuovi ambasciatori - ha aggiunto - riflette la volontà dell'Egitto e dell'Italia di rilanciare i normali rapporti", tra Italia e Egitto, definiti da Badr "storici". Commentando i dossier regionali, il diplomatico del Cairo ha affermato di ravvisare un rafforzamento del coordinamento con Roma per superare le sfide che la regione deve affrontare, tra cui i migranti, il terrorismo e la Libia.