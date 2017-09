Papa a Bologna: Morandi in Piazza Maggiore 'scalderà' fedeli

(ANSA) - BOLOGNA, 15 SET - Ci sarà anche Gianni Morandi ad attendere Francesco in Piazza Maggiore a Bologna il primo di ottobre. E' questo uno dei dettagli annunciati dai coordinatori della visita pastorale del Papa in città a conclusione del X Concresso Eucaristico. Morandi - hanno spiegato durante la conferenza stampa di presentazione del programma - intratterrà anche con qualche canzone le persone che inizieranno ad arrivare nella piazza da dove Bergoglio reciterà l'Angelus. Piazza Maggiore sarà il secondo luogo che Francesco visiterà a Bologna, dopo l'incontro con i richiedenti asilo all'hub regionale di via Mattei. Sarà possibile accedere alla piazza dalle 8 alle 11 previo accredito sul sito dedicato alla visita. Dopo la preghiera in Piazza, Francesco pranzerà con i poveri nella basilica di S. Petronio, incontrerà diaconi e religioni nella cattedrale di S. Pietro e gli universitari in Piazza S. Domenico e riceverà il Sigillum Magnum dell'Alma Mater. L'ultimo appuntamento sarà la messa allo Stadio Dall'Ara. (ANSA).