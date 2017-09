Studentessa si allontana, genitori denunciano scomparsa

(ANSA) - BIELLA, 15 SET - Sono ore di apprensione a Crevacuore, nel Biellese, per Andrea Sophia Lugani, 14 anni, di cui i genitori hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Studentesse al primo anno delle superiori, si sarebbe allontanata con il suo cagnolino, un meticcio a pelo corto marrone, con una coperta e un copripiumone. Con lei potrebbe esserci il fidanzatino diciassettenne. Sono stati i carabinieri a diffondere le generalità e la foto della ragazzina, capelli neri, occhi scuri, alta 1 metro e 58 centimetri. Porta un dilatatore all'orecchio sinistro. Al momento della scomparsa indossava leggins di colore nero, una maglia a maniche corte nera con una scritta bianca sulla parte davanti e un giubbino in eco-pelle, pure nero. Sul suo diario gli inquirenti hanno trovato un itinerario, in autobus e treno, per Genova attraverso Borgosesia, Novara e Alessandria. (ANSA).