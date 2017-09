Venezia: contro moto ondoso telelaser anche a San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 15 SET - Il telelaser sbarca a San Marco per contrastare gli eccessi di velocità che provocano il moto ondoso a Venezia. La decisione è stata presa oggi nel corso di una riunione in Prefettura con le forze del'ordine. Il teleaser è già utilizzato lungo il Canal Grande e altri canali, ma nei prossimi giorni oltre a fare la sua apparizione a San Marco entrerà in funzione in altri "presidi strategici", come il trafficatissimo canale Tessera che collega l'aeroporto al centro storico di Venezia. La decisione è stata presa alla luce dei risultati dei monitoraggi fatti dal primo agosto al 10 settembre che hanno portato al controllo di 239 imbarcazioni - di cui 42 taxi, 193 da diporto e quattro commerciali - che hanno portato a rilevare 22 violazioni amministrative e ad identificare complessivamente 240 persone. In questo periodo non si è registrato neanche un incidente.