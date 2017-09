(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il candidato premier del M5S sarà "il Capo della forza politica". E' quanto si legge in un passaggio del post del blog di Beppe Grillo che apre le candidature per le primarie. Il candidato premier, si legge ancora, "depositerà il programma elettorale sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni". La dicitura "capo della forza politica" fa riferimento all'Italicum modificato dalla Consulta in vigore attualmente e precisamente all'articolo 14 bis della legge.