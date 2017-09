(ANSA) - ROMA, 15 SET - Roberta Lombardi, in un post su facebook, annuncia la sua candidatura alle Regionarie M5S per il candidato alla presidenza della Regione Lazio. "Il prossimo voto in Regione per finire l'opera e cambiare davvero le cose. Quindi ci sono e ci metto la faccia, perché dopo Roma c'è un intero sistema da scardinare anche nel Lazio e questa è la nostra occasione, non possiamo più perderla", scrive Lombardi nel post dal titolo: "finiamo l'opera e cambiamo davvero le cose".