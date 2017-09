Morto dopo pranzo di nozze, indagato ristoratore

(ANSA) - ASTI, 15 SET - E' indagato per omicidio colposo il gestore del ristorante che, domenica scorsa in provincia di Asti, ha organizzato il banchetto nuziale al termine del quale gli invitati si sono sentiti male e uno, lo zio dello sposo, è poi morto in ospedale. "Si tratta di un atto dovuto e a garanzia del nostro cliente, in attesa degli esiti degli accertamenti" precisano gli avvocati Piermario Morra e Nicola Calleri, che difendono il ristoratore. La procura di Asti ha conferito gli incarichi per le analisi degli alimenti e per l'autopsia. La vicenda, intanto, continua a far discutere sui social network. Tanti i commenti negativi nei confronti del ristorante, molto noto nell'Astigiano, ma altrettante le parole di vicinanza e di fiducia da parte di clienti, amici e conoscenti. Sono tanti quelli che si chiedono come sia potuto accadere una cosa simile in un ristorante "frequentato e conosciuto". Una locanda con un grande parco che ha sempre ospitato cerimonie ed eventi.(ANSA).