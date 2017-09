(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Il giudizio politico è che qualcuno, quelli che volevano usare Consip per gettare fango addosso a me, vedranno quel fango ritorcersi contro. Il tempo è galantuomo, lo sarà anche per la vicenda Consip". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a un evento de "Il Foglio" a Milano.