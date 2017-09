Maltempo: in arrivo temporali al Centro-Nord

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Nelle prossime ore una perturbazione interesserà le regioni centro-settentrionali portando piogge e temporali, con fenomeni anche molto intensi, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Lo indica un avviso di condizioni meteo avverse della Protezione civile. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi, i temporali interesseranno inizialmente il Friuli Venezia Giulia. Dalle prime ore di domani coinvolgeranno anche Emilia-Romagna e Toscana e, dalla mattinata, anche Umbria, Lazio e Marche. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani un'allerta arancione per rischio idrogeologico su quasi tutta la Toscana, sui settori centro-settentrionali del Lazio e su gran parte delle Marche, mentre per rischio idraulico sull'intera Umbria.