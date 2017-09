Corea nord, stasera consiglio sicurezza

(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - La riunione di emergenza a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu sulla Corea del Nord si terrà questo pomeriggio alle 15 ora locale, le 21 italiane. Lo conferma il Palazzo di Vetro. L'incontro e' stato chiesto da Usa e Giappone dopo il lancio dell'ultimo missile da parte di Pyongyang. Gli Stati Uniti stanno anche cercando di organizzazione una riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Corea del Nord a margine dell'Assemblea Generale, la prossima settimana. Lo confermano all'ANSA fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro. L'incontro, a cui parteciperebbe il segretario di stato Rex Tillerson, potrebbe essere inserito in programma per giovedì prossimo.