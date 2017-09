(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ribadisce la "preoccupazione per il traffico di esseri umani attraverso la Libia". E' quanto si afferma nella risoluzione che estende il mandato della missione Onu nel paese nordafricano in un paragrafo introdotto su iniziativa dell'Italia, nel quale si esprime anche apprezzamento per l'azione umanitaria di Unsmil e sostegno all'attività delle agenzie Onu sul terreno (Oim e Unhcr), impegnate nel miglioramento delle condizioni di rifugiati e migranti in Libia.