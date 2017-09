Usa: Steve Bannon guarda a Hollywood, focus su mondo Western

(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - Steve Bannon guarda a Hollywood. Dopo la Casa Bianca, l'ex consigliere di Donald Trump, ora alla guida del sito ultraconservatore Breitbart News, sembra di nuovo essere interessato al mondo cinematografico, in particolare i western. Lo riferisce il New York Post ricordando che Bannon ha già avuto un passato da produttore cinematografico. Negli anni '90 e' stato infatti tra i produttori di 'Indian Runner' (Lupo Solitario) che segno' il debutto alla regia di Sean Penn e di 'Titus', una coproduzione tra Regno Unito, Italia e Usa con protagonista Anthony Hopkins. Negli anni 2000 ha invece realizzato decine di documentari politici di destra. Tempo fa, in un'intervista al Daily Beast, George Clooney disse che 'Steve Bannon e' uno scrittore fallito che farebbe di tutto per far si' che Hollywood realizzi un suo copione'.