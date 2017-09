Terremoto: consegnate finora 815 casette, 381 ad Amatrice

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - Soluzioni Abitative di Emergenza - nei territori colpiti dal terremoto. Ad oggi, fa sapere la Protezione civile, sono stati completati i lavori in 42 aree e sono state consegnate ai sindaci 815 casette, di cui 381 ad Amatrice, 145 ad Accumoli, 178 in Umbria - tra Cascia e Norcia -, 110 nelle Marche (ad Arquata del Tronto, Fiastra, Monte Cavallo e Pieve Torina) ed una a Torricella Sicura (TE). Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite sono complessivamente 3.649 le Sae ordinate per i 51 comuni che ne hanno fatto richiesta. In particolare, l'Abruzzo ha ordinato 225 Sae da installare tra i tredici Comuni interessati; nel Lazio sono 798 gli ordinativi per i sei Comuni più colpiti dai terremoti; le Marche hanno ordinato 1.843 soluzioni abitative per i ventinove Comuni che ne hanno segnalato l'esigenza e, infine, l'Umbria ha richiesto 783 soluzioni abitative di Emergenza per tre Comuni: Norcia, Preci e Cascia.