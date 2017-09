Germania: Merkel incontra l'emiro del Qatar

(ANSA) - BERLINO, 15 SET - L'emiro del Qatar, lo sceicco Tamin bin Hamad Al Thani, ha incontrato oggi a Berlino la cancelliera Angela Merkel nel suo primo viaggio all'estero dallo scoppio della crisi diplomatica nella regione del Golfo. La cancelliera ha espresso "grande preoccupazione perché dopo 100 giorni non è ancora prevedibile una soluzione della crisi". L'emiro ha detto che "il Qatar è disponibile a sedersi a un tavolo per risolvere il problema" con Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi, Bahrein, e che "per il suo paese combattere le radici del terrorismo è una priorità". Dopo Berlino lo sceicco volerà a Parigi, dove l'attende un incontro con il presidente Emmanuel Macron.