(ANSA) - WASHINGTON, 15 SET - Nella sua telefonata al primo ministro britannico Theresa May, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua solidarietà per i feriti dell'attacco terroristico a Londra e ha confermato "l'impegno a continuare una stretta collaborazione con il Regno Unito per fermare gli attacchi nel mondo che prendono di mira civili innocenti e per combattere l'estremismo". Lo rende noto la Casa Bianca.