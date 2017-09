(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - ''C'è un'opzione militare'' sulla Corea del Nord. Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, il generale H. R. McMaster, sottolineando che il problema della Corea del Nord non è un ''problema fra gli Stati Uniti e la Corea del Nord ma fra il mondo e la Corea del Nord''. "Le Nazioni Unite non sono qui solo per parlare ma anche per fare fatti. Si deve aprire una nuova fase": lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley, in vista dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite la prossima settimana, che al centro dell'agenda hanno temi come la crisi della Corea del Nord e il terrorismo.