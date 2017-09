Litigano per le bollette: uccide l'ex moglie

Il «no» alla violenza sulle donne, scritto a caratteri cubitali sul suo profilo Facebook, non le è servito ad evitare la morte per mano dell’uomo che amava. Elena Seprodi, 48 anni, è l’ultima vittima di un fenomeno che continua ad uccidere. La maggior parte dei casi tra le mura domestiche, dietro la porta di casa, con le vittime che sempre più spesso conoscono l’uomo che hanno di fronte. Nel caso della bella romena, occhi azzurri e lunghi capelli biondi, il marito che aveva lasciato da pochi mesi. Un coetaneo albanese, Kujtim Hasanaj, arrestato dai carabinieri col coltello ancora in mano.

Il femminicidio a Casale Monferrato, nell’Alessandrino, dove viveva la coppia, un figlio di 24 anni e un amore consumato dal tempo e dalle difficoltà della vita. Sembra che a scatenare il litigio tra i due, nell'appartamento dell’uomo dove la vittima si era recata per chiedere conto di alcune bollette non pagate, siano stati problemi di soldi. Il resto l’hanno fatto la gelosia dell’omicida e i sospetti che la donna avesse una nuova relazione.

Quando le urla della vittima sono giunte sino alla vicina sede della Protezione civile, dove si stava svolgendo un corso di aggiornamento per vigili urbani, ormai era troppo tardi. L'allarme è stato immediato, ma quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento Elena Seprodi era già morta, accoltellata dal marito che è stato subito fermato e portato in caserma. L’appartamento è stato posto sotto sequestro dopo i rilievi della scientifica. L’uomo, al termine di un lungo interrogatorio, è stato condotto nel carcere di Vercelli.

«Non facciamo ancora abbastanza, soprattutto nell'accompagnamento a una cultura del rispetto fra i sessi», è l'allarme lanciato dall’assessora alle Pari opportunità della Regione Piemonte, Monica Cerutti. «Troppo spesso il rapporto fra uomo e donna non viene considerato e vissuto come equilibrato e paritario - aggiunge la parlamentare Pd di Casale, Cristina Bargero -. Lavorare su questo porterà sicuramente i risultati migliori».