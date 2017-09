Oltre 60 dipendenti dI Mediolanum intossicati da insalata di pollo avariata

Oltre 60 persone, dipendenti della banca Mediolanum, hanno avuto oggi i sintomi di un’intossicazione alimentare dopo aver mangiato insalata di pollo avariata nella mensa aziendale di Basiglio, Comune noto come 'Milano 3'. La prima telefonata al 118 è arrivata alle 16.17, quando tre persone hanno denunciato tutte gli stessi sintomi: nausea, vomito e dolori addominali. Poco dopo, altre persone hanno chiamato sostenendo di avere gli stessi malesseri. Il 118 ha quindi inviato a Basiglio 7 ambulanze, un’automedica e un’auto infermieristica. Alla fine, su 36 persone controllate sul posto, 24 sono state trasportate in ospedale. Altre sette richieste di intervento sono arrivate nel tardo pomeriggio, mentre - secondo quanto riferisce il 118 - circa venti persone si sono recate autonomamente negli ospedali della zona. Nessuno è in gravi condizioni. L’emergenza sanitaria si è chiusa poco dopo le 19.30. Sul posto anche l’ufficiale di igiene dell’Ats di Melegnano e i carabinieri di Abbiategrasso.