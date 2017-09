Bimba di cinque anni maltrattata, tolta ai genitori

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Una bambina di cinque anni, residente in provincia di Pavia, è stata tolta (con un decreto provvisorio del Tribunale per i Minori di Milano) alla potestà dei suoi genitori. Il provvedimento è stato adottato dopo che nei giorni scorsi, al pronto soccorso pediatrico del Policlinico San Matteo, erano state scoperte dai medici scottature e lividi in diversi parti del suo corpo. La bambina era stata portata in ospedale dalla mamma in seguito a problemi intestinali. Durante la visita, i sanitari hanno notato le numerose ecchimosi. La mamma ha affermato che le ferite sarebbero state provocate da una caduta in bici: ma la sua spiegazione non ha convinto i medici, che hanno avvisato gli assistenti sociali che, a loro volta, si sono subito messi in contatto con il Tribunale per i Minori. I giudici hanno disposto l'allontanamento provvisorio della bambina e l'affidamento in una struttura protetta. I genitori si sono opposti al provvedimento.