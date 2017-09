(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - Sull'autostrada del Brennero il traffico è molto intenso in direzione nord a causa del rientro dei turisti tedeschi. La Centrale viabilità di Bolzano segnala rallentamenti tra San Michele all'Adige ed il Brennero, ovvero per un tratto di 120 chilometri. Il traffico è anche intenso in val Pusteria e val Venosta.