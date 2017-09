Bomba nella metro di Londra, i media: "Diciottenne arrestato a Dover"

Un diciottenne è stato arrestato nella zona di Dover, sud dell’Inghilterra, in relazione all’attentato alla metropolitana di Londra. Lo riferisce Skynews.

Il giovane è stato bloccato stamattina nella zona del porto della città, terminal dei collegamenti con la Francia attraverso la Manica, ha confermato la polizia. Non è stato precisato al momento se stesse per imbarcarsi o meno, nè se sia sospettato come autore dell’attentato o come complice. Il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, ha parlato comunque di un «arresto significativo», aggiungendo peraltro che a dispetto dei «progressi» nelle indagini, lo stato di allerta «resta critico».

L’arrestato è stato trasferito a Londra per essere preso in custodia in una stazione della Metropolitan Police nella zona sud della capitale britannica.





Centinaia i militari di pattuglia, presuppone minacce d’altri attacchi imminenti

Sono già centinaia i militari britannici dispiegati in queste ore a protezione di obiettivi sensibili nell’ambito dell’operazione Tempora, annunciata ieri dalla premier Theresa May dopo l’attentato alla metropolitana di Londra e parallelamente all’innalzamento del livello di allerta nazionale a 'criticò, che presuppone minacce d’altri attacchi imminenti. Sono state così alleggerite le incombenze della polizia per dirottare un migliaio d’agenti nella caccia all’uomo di chi è sospettato di aver piazzato l’ordigno sul treno.

Stando ai media, centinaia di poliziotti sono stati destinati a setacciare fotogramma per fotogramma le immagini delle telecamere a circuito chiuso disseminate nelle stazioni della metropolitana londinese, per tracciare i movimenti di almeno un individuo sospetto che pare sia stato identificato fin da ieri.

Scotland Yard non ha peraltro precisato se la caccia all’uomo riguardi una o più persone, mentre la rivendicazione dell’Isis rilanciata in serata dal Site fa riferimento alla presunta azione di «un distaccamento», come a lasciar immaginare una rete di complici dietro l’attentato. Attentato andato a segno solo parzialmente e che in totale ha provocato 29 feriti non gravi.

Intanto per il primo pomeriggio è stata convocata una nuova riunione del comitato di emergenza Cobra: a differenza di ieri non sarà tuttavia presieduta dalla premier May, ma dalla ministra dell’Interno, Amber Rudd.