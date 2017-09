Governo: Gentiloni il 19 e 20/9 a New York per Assemblea Onu

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sarà martedì 19 e mercoledì 20 settembre negli Stati Uniti, a New York, in occasione della 72.ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Di seguito gli appuntamenti previsti: Martedì 19 settembre - Ore 18: Intervento alla New York University; Mercoledì 20 settembre - Ore 10: Intervento al dibattito aperto di alto livello sul peacekeeping (Palazzo delle Nazioni Unite); - Ore 12.15: Intervento all'evento di alto livello sulla Libia (Palazzo delle Nazioni Unite); - Ore 14 circa: Intervento in Assemblea Generale Onu; - Ore 15.15: Intervento al "Bloomberg Global Business Forum" (Plaza Hotel); - Ore 17.15: Intervento all'evento di alto livello sulla prevenzione all'uso di internet a fini terroristici (Palazzo delle Nazioni Unite).