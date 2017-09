(ANSA) - LIMATOLA (BENEVENTO), 16 SET - "Le istituzioni democratiche devono vivere con preoccupazione ed inquietudine quanto è emerso nella vicenda Consip. Credo che bisogna andare fino in fondo per capire che cosa è davvero successo: se c'era qualcuno dietro, e chi ha agito per conto di chi". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano alla festa di Ap. "Bisogna capire tutto - ha concluso - perché in ballo non c'è il destino di un persona o di una famiglia ma la tenuta delle istituzioni democratiche".