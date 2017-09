Noemi: fidanzato non risponde al gip

(ANSA) - LECCE, 16 SET - Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Lucio, il fidanzato di Noemi Durini, reo confesso dell'omicidio della 16enne di Specchia. Il giovane poi, attraverso il suo curatore speciale, nominato dal Tribunale per i minorenni, avvocato Maurilio Marangio, ha chiesto di poter essere trasferito in una struttura dove possa continuare gli studi. Il ragazzo, che compierà 18 anni il prossimo dicembre, da poco aveva iniziato l'anno scolastico nell'Istituto tecnico Professionale Don Tonino Bello di Alessano, lo stesso dove si era trasferita Noemi. Il giovane si trova in stato di fermo all'interno di una struttura protetta vicino ad un comune dell'hinterland di Lecce. E' stato messo da solo in stanza e viene sorvegliato. Oggi, a quanto è stato riferito, ha ripreso a mangiare dopo due giorni in cui aveva rifiutato il cibo.