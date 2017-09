La comandante di Scotland Yard in metro

(ANSA) - LONDRA, 16 SET - Giro dimostrativo a bordo della metropolitana di Londra, oggi, da parte di Cressida Dick, la comandante di Scotland Yard, all'indomani dell'attentato di Parsons Green, per dimostrare la volontà di reagire della città. Arrivando nella stazione di Waterloo, Dick si é detta fiduciosa sulla capacità dei suoi concittadini di assorbire la botta. "Londra non si é fermata di fronte ad altri terribili attacchi e non si fermerà di fronte a questo", ha proclamato. Lo sforzo delle autorità in queste ore continua a essere quello di predicare a un tempo "calma" e "vigilanza". Anche se alcuni commentatori hanno sottolineato come elemento di preoccupazione - rispetto alla retorica dell'imperturbabilità dei londinesi - il panico incontrollato scatenatosi ieri a Parsons Green, con passeggeri che fuggivano calpestando chiunque cadesse.