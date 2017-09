(ANSA) - ROMA, 16 SET - Oltre 700 sindaci catalani si sono ritrovati oggi a Barcellona nella centralissima plaça Sant Jaume, quella che ospita il palazzo della Generalitat e il municipio per appoggiare il President Carles Puigdemont e il referendum per l'indipendenza in calendario il primo ottobre e dichiarato illegale da Madrid. Nel suo intervento, Puigdemont, accompagnato dalla sindaca di Barcellona Ada Colau, ha chiesto al premier spagnolo Mariano Rajoy di non "sottovalutare la forza del popolo catalano".