(ANSA) - TEHERAN, 16 SET - L'Iran sostiene di possedere il 'padre di tutte le bombe', l'ordigno da 10 tonnellate che supera la bomba 'Gbu-43 Moab', la più potente arma non nucleare degli Stati Uniti lanciata in aprile in Afghanistan e conosciuta come 'madre di tutte le bombe'. Ad annunciarlo è stato il comandante della Forza aerospaziale del Corpo dei guardiani della Rivoluzione islamica (Irgc), generale Amir Ali Hajizadeh, in una intervista riportata da PressTv.