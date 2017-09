(ANSAmed) - PRISTINA, 16 SET - La trasformazione della Forza di sicurezza del Kosovo in regolari Forze armate avverrà entro la fine di quest'anno. Lo ha detto il presidente Hashim Thaci. "Si prevede che l'Esercito sarà costituito entro quest'anno", ha detto Thaci alla tv pubblica kosovara Rtk. L'intero processo, ha aggiunto, avverrà con emendamenti costituzionali, come richiesto dalla comunità internazionale, e in collaborazione con Stati Uniti, Nato e Unione europea. "Costruiremo una prospettiva moderna, multinazionale, professionale e sicura per l'adesione alla Nato", ha affermato il presidente.