(ANSA) - TORINO, 16 SET - Una donna di 31 anni, di origini romene, e la figlia di 6 anni sono state trovate morte, per le ferite inferte con un coltello, in una frazione di Perosa Argentina (Torino), in una vallata del Pinerolese. Si tratta di un caso di omicidio-suicidio. Il corpo della bimba, uccisa con una coltellata al petto, è stato trovato nel soggiorno, quello della madre in cucina. A scoprire i corpi è stata la madre della giovane, che da tempo soffriva di depressione. (ANSA).