Consip: legale Ultimo, chiesto verbale Musti, pronte azioni

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Chiederò al Csm copia integrale del verbale dell'audizione della pm di Modena Lucia Musti per intraprendere ogni azione legale prevista dalla legge a tutela del mio assistito". Così all'ANSA Francesco Romito, il legale di Sergio de Caprio, Capitano Ultimo. Da quanto riportato sui media Musti, nel corso della sua audizione dello scorso 17 luglio al Consiglio superiore della magistratura, avrebbe definito il colonnello De Caprio e l'allora capitano Gianpaolo Scafarto "esagitati", "spregiudicati", come "presi da un delirio di onnipotenza". Il legale puntualizza poi che De Caprio non si è mai occupato dell'inchiesta Consip, ma solo di quella Cpl-Concordia e che nell'agosto del 2015 al colonnello furono revocati, con provvedimento del Comando generale dell'Arma, i compiti operativi da vicecomandante del Noe; gli furono cioè tolti i poteri di polizia giudiziaria.