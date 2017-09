(ANSA) - WASHINGTON, 16 SET - Gli U2 hanno cancellato il loro concerto previsto stasera a S.Louis, Missouri, dopo che la polizia ha riferito agli organizzatori di non essere in grado di garantire i livelli standard di sicurezza a causa della protesta seguita all'assoluzione ieri di un agente bianco accusato di aver ucciso un nero durante un inseguimento in auto. Il gruppo rock irlandese ha fatto sapere sul suo sito che non vuole rischiare la sicurezza dei fan e mette a disposizione il rimborso dei biglietti.