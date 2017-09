Usa: Seconda notte di scontri a St.Louis per agente assolto

(ANSA) - ST. LOUIS (STATI UNITI), 17 SET - Per la seconda notte consecutiva la città americana di Saint Louis, nel Missouri, è stata percorsa da proteste, degenerate anche in scontri fra polizia e manifestanti, dopo l'assoluzione di un ex agente bianco per l'uccisione nel 2011 di un ragazzo nero, al quale aveva sparato cinque volte dopo un inseguimento. Una parte dei manifestanti, dopo una protesta per lo più pacifica che ha inneggiato al movimento 'Black Lives Matter' (Le vite dei neri contano), ha rifiutato di disperdersi e ingaggiato la sfida alle forze dell'ordine nella zona universitaria di St. Louis, dove sorgono molti bar e locali, fra cui il celebre Blueberry Hill dove suonava abitualmente la leggenda del rock'n'roll Chuck Berry. Il giudice venerdì ha assolto Jason Stockley per la morte di Antony Lamar Smith, 24 anni. L'agente e un suo collega si erano messi all'inseguimento di Smith dopo averlo visto impegnato in un presunto traffico di droga davanti ad un ristorante. (ANSA).