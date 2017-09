(ANSA) - BOLZANO, 17 SET - Una frana ha bloccato questa mattina la linea ferroviaria del Brennero in Austria. Tra gli abitati di St. Jodok e Gries una colata di fango e sassi, provocata dalle precipitazioni dei giorni scorsi, ha investito i binari. Un treno merci è finito contro l'ostacolo, fortunatamente senza causare feriti. In un primo momento la linea ferroviaria è stata chiusa in entrambe le direzione, ora i treni transitano su un binario unico alternato. Da mercoledì sera anche la strada statale del Brennero è chiusa sul versante austriaco nei pressi di Matrei, dopo il distacco di una frana. I tempi di ripristino sono lunghi, perché tutto il pendio è molto instabile.