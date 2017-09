(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - Il pm di Napoli Henry John Woodcock, stamane al teatro Verdi di Firenze, ha preso parte alla giornata in ricordo del cugino, Andrea Tacchi, musicista, primo violino dell'Orchestra della Toscana di cui è stato tra i fondatori, morto il 26 settembre 2016 all'età di 63 anni. Intitolata 'Caro Andrea...', la commemorazione prevede per tutto il giorno concerti dell'Ort e di altri artisti. Woodcock, che nel programma è citato semplicemente come 'Chicco', è salito sul palco insieme con i tre figli di Andrea Tacchi, Tommaso, Annalisa e Teresa, il fratello e il cognato del musicista. Il magistrato ha letto una poesia di Henry Scott Holland, 'La morte non è niente'. A margine della commemorazione, alla domanda se volesse commentare i recenti sviluppi dell'inchiesta Consip, Woodcock ha risposto: 'Assolutamente no'.