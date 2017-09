Gb: Johnson inviso fra i Tories, 'May debole per cacciarlo'

(ANSA) - LONDRA, 17 SET - Boris Johnson è sempre più inviso ad alcuni importanti esponenti del partito conservatore britannico che vorrebbero vedere l'attuale ministro degli Esteri fuori dal governo. E' quanto si legge sul domenicale Observer: gli oppositori dell'istrionico pezzo da novanta Tory ritengono che la premier Theresa May sia "troppo debole" per cacciare il capo del Foreign Office noto per le sue gaffe e la sua ambizione. Non hanno proprio gradito il suo riproporsi in veste di successore del primo ministro con un articolo pubblicato dal Daily Telegraph nel quale è tornato a vestire i panni di euroscettico combattivo, a pochi giorni dall'atteso nuovo discorso-manifesto in programma a Firenze nel quale la premier potrebbe annunciare un atteggiamento negoziale sulla Brexit più soft verso Bruxelles. "E' stato proprio vergognoso, non scrivi un articolo del genere senza prima consultare il primo ministro e i tuoi colleghi del consiglio dei ministri", ha detto al domenicale uno degli esponenti conservatori nella fronda anti-Boris.