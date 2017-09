Media, con Trump Netanyahu si concentrerà sull'Iran

(ANSA) - TEL AVIV, 17 SET - Nell'incontro di domani con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il premier israeliano Benyamin Netanyahu si concentrerà sulla questione iraniana. Lo anticipano i media israeliani secondo cui il premier continua a ritenere che l'accordo sul nucleare di Teheran sia negativo: se non fosse possibile annullarlo del tutto, occorrerebbe almeno emendarlo. In particolare, secondo la radio militare, Netanyahu ritiene necessario estendere il congelamento dei programmi iraniani da 10 ad almeno 25 anni. Il premier, ha aggiunto l'emittente, punta anche alla demolizione delle centrifughe più avanzate ed al congelamento dei progetti iraniani relativi a missili di lunga gittata (che non figura nell'accordo originale delle potenze mondiali con Teheran). Netanyahu chiederà che gli Usa si adoperino contro il sostegno iraniano a "formazioni terroristiche, come Hamas e Hezbollah".