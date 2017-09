Belgrado blindata per Pride con premier gay Ana Brnabic

(ANSA) - BELGRADO, 17 SET - Massiccio schieramento delle forze dell'ordine oggi a Belgrado per il Gay Pride in programma in mattinata, alla quale quest'anno partecipa anche la premier Ana Brnabic, lesbica dichiarata: una manifestazione contrassegnata negli anni scorsi da scontri e incidenti provocati da gruppi di estremisti e ultranazionalisti omofobi. Dopo il divieto imposto dalle autorità per alcune edizioni, il Gay Pride si è tenuto pacificamente negli ultimi due anni, a dimostrazione di passi avanti compiuti dalla Serbia in fatto di tolleranza e rispetto dei ditti delle minoranze. Oltre alla premier Brnabic, che è il primo politico donna e omosessuale a guidare un governo in Serbia, al corteo di oggi partecipano alcuni ministri, il sindaco di Belgrado e numerosi ambasciatori, compreso quello italiano Giuseppe Manzo. E' la prima volta che il capo di governo prende parte al Gay Pride di Belgrado. Non sono escluse tuttavia nuove provocazioni.