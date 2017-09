Sindaco Lampedusa, alzare voce serve ora tutto normale

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - "Dopo il clamore mediatico determinato dalle mie dichiarazioni, la situazione a Lampedusa è tornata alla 'normalità': sono aumentati i controlli sui migranti e il centro di accoglienza ha ripreso le sue funzioni. Purtroppo a volte nel nostro Paese è necessario 'alzare la voce' per ottenere il rispetto dei diritti e delle regole: questo è un aspetto che da cittadino mi dispiace e mi fa riflettere, perché quello che dovrebbe essere 'normale' spesso viene considerato pretestuoso". Lo dice il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, in una nota. "Ringrazio le forze dell'ordine e le istituzioni per il loro impegno - aggiunge - Non intendo alimentare altre polemiche, né commentare prese di posizione da parte di chi cerca solo di ritagliarsi piccoli spazi di visibilità. I veleni e gli insulti non mi intimidiscono e non mi fanno paura. Continuerò a lavorare per tutelare i miei concittadini e per fare in modo che il meccanismo di soccorso ed accoglienza dei migranti nell'isola proceda nel miglior modo possibile".